sette universitari su 10 risparmiano ma meno di uno investe

Uno studio recente rivela che circa il 70% degli studenti universitari riesce a mettere da parte una parte del proprio reddito, mentre meno di uno su dieci dedica somme all’investimento. I dati mostrano una differenza significativa tra il risparmio e l’investimento tra i giovani che frequentano l’università. La ricerca si basa su un campione di studenti di diverse facoltà e provenienze, analizzando le loro abitudini finanziarie.

Quasi 7 studenti universitari su 10 riescono a risparmiare ma meno di uno investe. E' quanto emerge dal progetto di ricerca e formazione su 'Giovani, soldi e previdenza' condotto da Emanuela Rinaldi e Veronica Cucchiarini del dipartimento di Scienze economico-aziendali e diritto per l'economia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e Arca Fondi in collaborazione con Previverso. Su un campione composto per il 69% di studenti con meno di 20 anni e per l'82% economicamente dipendenti dalla famiglia, oltre il 69% di chi ha risposto alle domande dichiara di riuscire a risparmiare, ma solo il 6,9% mostra un atteggiamento attivo verso gli investimenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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