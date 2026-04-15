Settantenne scomparso da Borgo

Un uomo di 70 anni, originario delle isole Mauritius, è scomparso da Borgo San Lorenzo il 2 febbraio scorso. La famiglia ha diffuso un appello pubblico, chiedendo a chi abbia informazioni sulla sua posizione di contattare le autorità. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per rintracciarlo.

È scomparso da Borgo San Lorenzo lo scorso 2 febbraio Francis Constant, 70enne originario delle isole Mauritius, e i familiari rivolgono un appello a chiunque potrebbe avere sue notizie. L’ultimo avvistamento risale a domenica 8 febbraio, quando nel corso di un controllo l’uomo è stato identificato dai carabinieri alla stazione di Firenze di Santa Maria Novella: da allora più niente. Francis, persona molto conosciuta a Borgo, 70 anni compiuti lo scorso 14 febbraio, da ottobre 2023 vive con la famiglia della sorella. Persona molto conosciuta in paese, noto per aver lavorato anche nella ditta di famiglia e in un rosticceria del centro. Stando...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Settantenne scomparso da Borgo Settantenne scomparso a Cava: ancora nessuna traccia, le ricerche proseguono anche con i droniAncora nessuna traccia di Paolo Di Domenico, l'uomo scomparso a Cava de' Tirreni. L’allarme a Raffadali e la fuga fino a Palermo: ritrovato il settantenne scomparso dalla comunitàDopo una mobilitazione che ha coinvolto i carabinieri in tutta la provincia, l'anziano è stato rintracciato in buone condizioni mentre si trovava da...