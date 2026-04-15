Serie D la Reggina piega l' Enna e può continuare a sperare

La Reggina ha battuto l’Enna 2-1 allo stadio “Granillo” nel recupero della 30ª giornata di Serie D. Con questa vittoria, la squadra dimezza le distanze dai vertici della classifica, riducendo il divario di tre punti rispetto alle prime posizioni occupate da Nissa e Savoia. La partita si è giocata in un clima di grande tensione, con i padroni di casa che hanno trovato il gol decisivo negli ultimi minuti.

La Reggina ha vinto per 2 a 1, allo stadio “Granillo”, il recupero contro l’Enna, valido per la 30^ giornata del campionato di Serie D, dimezzando (-3), così, le distanze dalle battistrada Nissa e Savoia. Mister Alfio Torrisi opera tre cambi rispetto all’undici schierato a Gela: Adejo per lo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggina-Enna, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere campionato Serie DOggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Enna recupero della 30. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scheda squadra Reggina 1914; Campionato: Mercoledì 8 Aprile si giocano quattro recuperi; Campionato Serie D: il 15 Aprile un recupero del Girone F e due dell’I; Tabellino partita Reggina 1914 vs Nissa F.C. Serie D, come cambia la classifica dopo Reggina-EnnaLa Reggina batte l’Enna di misura in uno dei due recuperi del girone I di Serie D (l’altro, Milazzo-Vigor Lamezia, si deve ancora disputare) e si avvicina alla vetta occupata da Nissa e Savoia, quando ... strettoweb.com Reggina-Enna 2-1: diretta live e risultato finale | Serie DDiretta Reggina-Enna di Mercoledi 15 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net ASIAGO VIPERS SUBITO AVANTI NELLA SERIE DI SEMIFINALE: LEGNARO BATTUTO 8-2 IN GARA 1 Gli Asiago Vipers dominano gara 1 contro, con una prova offensiva ricca di segnali positivi L'ARTICOLO: https://www.7comunionline.it/2026/04/16/a - facebook.com facebook #Calcio, serie C. Il @Catania richiama in panchina Mimmo Toscano. La stagione di Viali in rossazzurro si è conclusa. Ora toccherà alla squadra difendere il secondo posto in classifica a due gare dai play-off @TgrRai #IoSeguoTgr x.com