Sedrina emergenza frana | 400mila euro per salvare le case

A Sedrina, nella zona di Botta, circa venti residenti sono stati costretti ad abbandonare le proprie abitazioni lo scorso 13 settembre a causa di un'urgente emergenza frana. Per affrontare la situazione, sono stati stanziati 400mila euro destinati a interventi di messa in sicurezza e al salvataggio delle case colpite. La questione coinvolge direttamente chi vive in quella zona e richiede interventi immediati.

A Sedrina, nella località Botta, una ventina di persone si trova in una situazione di estrema precarietà abitativa dopo essere state costrette a lasciare le proprie case lo scorso 13 settembre. A causa di uno smottamento del terreno causato dalle piogge intense, il condominio situato in via Aldo Moro 12 e le abitazioni circostanti sono stati messi in sicurezza per il pericolo di crollo. Ora, i residenti devono affrontare una sfida economica e temporale senza precedenti: un’ordinanza comunale impone infatti la realizzazione di un muro di contenimento entro 120 giorni, con un esborso previsto di 400mila euro a carico dei privati. L’impatto economico sui residenti e la corsa contro il tempo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sedrina, emergenza frana: 400mila euro per salvare le case Emergenza erosione a Torvajanica, dalla Regione 400mila euroGhera: “L’obiettivo è costruire una strategia complessiva che tenga insieme tutela della costa, sicurezza, equilibrio ambientale e sviluppo... Frana a Silvi Alta, case evacuate: scatta l’emergenza sicurezzaTeramo - Quattro abitazioni dichiarate inagibili dopo il cedimento in via Santa Lucia: sopralluoghi tecnici, famiglie evacuate e verifiche sulle...