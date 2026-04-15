Scusa Ameri c’è un francobollo per te

A Lucca, il 15 aprile 2026, è stato presentato un nuovo francobollo dedicato a Enrico Ameri, figura nota nel panorama radiofonico sportivo italiano. Questa emissione postale ricorda il centenario della nascita di Ameri, riconosciuto come una delle voci più rappresentative dello sport trasmesso in radio. La cerimonia si è svolta oggi e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e appassionati.

Lucca, 15 aprile 2026 – Presentato oggi a Lucca il francobollo che celebra, nel centenario della nascita, Enrico Ameri, storica voce della radio sportiva italiana. Il francobollo, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy, appartiene alla serie tematica «le eccellenze del Patrimonio culturale italiano». La vignetta raffigura un ritratto di Enrico Ameri, impegnato in una radiocronaca del campionato di calcio. Telecronista dalla voce inconfondibile è stato con Sandroo Ciotti un grande protagonista di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Proverbiali le interruzioni per il passaggio di linea: “Scusa Ameri, sono Ciotti”. Sullo sfondo compaiono lo stadio affollato e il campo da gioco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scusa Ameri, c’è un francobollo per te Notizie correlate Leggi anche: Poste Italiane: “Scusa Ameri”, ti dedichiamo un francobollo. Omaggio alla voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” Viviana tradisce 3 volte Salvatore, poi gli chiede scusa a C’è posta per te: “Ti amavo anche mentre sbagliavo”Viviana chiede aiuto a C’è posta per te per riconquistare il marito Salvatore dopo averlo tradito tre volte.