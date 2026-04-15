Scopre S?n ?oòng la grotta più grande del mondo ma non la ritrova per 17 anni | la storia di H? Khanh

Dopo aver scoperto la grotta più grande del mondo nel 1991, l’esploratore vietnamita Hò Khanh non riuscì a trovarla di nuovo per 17 anni, fino a quando, nel 2008, la ripercorse nella giungla del Vietnam. La grotta, conosciuta come Sòn Ðoòng, si trova in una regione remota e selvaggia, e la sua posizione era rimasta sconosciuta per lungo tempo. La sua scoperta ha attirato l’attenzione di numerosi esploratori e ricercatori.