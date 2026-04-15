Scopre S?n ?oòng la grotta più grande del mondo ma non la ritrova per 17 anni | la storia di H? Khanh
Dopo aver scoperto la grotta più grande del mondo nel 1991, l’esploratore vietnamita Hò Khanh non riuscì a trovarla di nuovo per 17 anni, fino a quando, nel 2008, la ripercorse nella giungla del Vietnam. La grotta, conosciuta come Sòn Ðoòng, si trova in una regione remota e selvaggia, e la sua posizione era rimasta sconosciuta per lungo tempo. La sua scoperta ha attirato l’attenzione di numerosi esploratori e ricercatori.
La storia dell’esploratore vietnamita H? Khanh e della scoperta di S?n?oòng, la grotta più grande del mondo, ritrovata dopo anni nella giungla del Vietnam.🔗 Leggi su Fanpage.it
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