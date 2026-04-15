Scontro tra auto sulla Lariana traffico in tilt | tre feriti e autobus nel caos

Questa mattina, poco dopo le 9, un incidente tra due auto si è verificato lungo la strada per Bellagio, a Faggeto Lario. L’impatto ha causato tre feriti e ha provocato un blocco del traffico, coinvolgendo anche un autobus che si trovava in zona. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, con lunghe code e disagi per i veicoli in transito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Mattinata difficile lungo la strada per Bellagio, dove poco dopo le 9 di mercoledì 15 aprile 2026 si è verificato un incidente tra due auto a Faggeto Lario, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.Lo scontro è avvenuto lungo la Lariana, arteria già critica nelle ore di punta, provocando lunghe.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Scontro sulla Lariana: 3 feriti e caos totale per il trafficoUn violento impatto tra due autovetture ha paralizzato il traffico sulla Lariana nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026, a Fagetto Lario. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tignale, scontro tra una Vespa e un'auto sulla Sp38: paura per una turista tedesca; Scontro tra due auto a Lissone, una si ribalta: soccorso anche un bambino di 1 anno; Scontro tra auto sulla statale della valle Vigezzo, quattro i feriti; Violento scontro tra due auto sulla Gardesana (FOTO): in azione i vigili del fuoco e i soccorsi, traffico in tilt. Terribile incidente a Bricherasio: scontro tra auto e moto, centauro in condizioni critiche in ospedaleUn incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, sulla variante della provinciale 161 a Bricherasio, all'altezza del distributore di carburanti Oli-Carb. A scontrarsi sono sta ... torinotoday.it Scontro tra auto e trattore a Lizzano: muore un uomo sulla provinciale 125Secondo le prime informazioni, lo scontro si sarebbe verificato nelle prime ore del mattino. L’urto tra i due veicoli non ha lasciato scampo al conducente del trattore, deceduto sul posto. giornaledipuglia.com Scelti Spano (Sassari) e Polimeni (Medio Campidano). Scontro in Aula col centrodestra CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook I molti motivi di scontro tra il presidente statunitense e il papa statunitense x.com