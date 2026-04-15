Scontrini sbagliati per due barrette energetiche scatta il licenziamento Sindacato contro Coop

Da modenatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un licenziamento per giusta causa ha coinvolto un dipendente di Coop Alleanza 3.0, dopo che sono stati riscontrati scontrini sbagliati relativi a due barrette energetiche. La decisione è stata contestata dalla Filcams Cgil, che ha preso posizione contro l’azienda. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tema dei controlli e delle sanzioni applicate nel settore della grande distribuzione.

Nasce un caso relativo ai licenziamenti per giusta causa in Coop Alleanza 3.0, denunciato dalla Filcams Cgil. Lo scorso 8 aprile la direzione della cooperativa ha formalizzato il licenziamento per giusta causa di una dipendente impiegata in un punto vendita situato nell'Area Nord della provincia.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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