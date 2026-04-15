Scontrini sbagliati per due barrette energetiche scatta il licenziamento Sindacato contro Coop

Un licenziamento per giusta causa ha coinvolto un dipendente di Coop Alleanza 3.0, dopo che sono stati riscontrati scontrini sbagliati relativi a due barrette energetiche. La decisione è stata contestata dalla Filcams Cgil, che ha preso posizione contro l’azienda. La vicenda ha attirato l’attenzione sul tema dei controlli e delle sanzioni applicate nel settore della grande distribuzione.

Nasce un caso relativo ai licenziamenti per giusta causa in Coop Alleanza 3.0, denunciato dalla Filcams Cgil. Lo scorso 8 aprile la direzione della cooperativa ha formalizzato il licenziamento per giusta causa di una dipendente impiegata in un punto vendita situato nell'Area Nord della provincia.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leao: più dei gol sbagliati. Contro la Cremonese due segnali importantissimi per il MilanCremonese-Milan 0-2, i rossoneri vincono una partita molto importante per quanto riguarda la classifica. "Fondi calcolati su dati demografici sbagliati", due Comuni vincono causa al Tar contro la RegioneSecondo i giudici amministrativi, l’assessorato regionale delle Autonomie locali aveva applicato criteri errati, basandosi su dati demografici non...