Sciopero dei giornalisti giovedì 16 aprile il sito de La Notizia non verrà aggiornato

Giovedì 16 aprile, il sito de La Notizia rimarrà inattivo e non verranno pubblicati nuovi contenuti. L’assenza di aggiornamenti continuerà anche il giorno successivo, venerdì 17 aprile, quando non sarà disponibile l’edizione digitale. La decisione di sospendere le pubblicazioni deriva da uno sciopero nazionale indetto dai giornalisti italiani, al quale ha aderito la redazione del sito.

Giovedì 16 aprile il sito de La Notizia non verrà aggiornato e venerdì 17 aprile non uscirà l’edizione digitale per lo sciopero nazionale dei giornalisti a cui la redazione ha aderito. Ecco le ragioni della mobilitazione: Le giornaliste e i giornalisti italiani scioperano, oggi, per la terza volta. Non lo facciamo a cuor leggero, ma riteniamo che sia necessario informare i lettori, la società e la politica di ciò che sta accadendo nel nostro settore, tanto fondamentale per la democrazia quanto fragile. Il contratto stipulato con gli editori della Fieg per regolare il lavoro dei giornalisti dipendenti è scaduto da 10 anni, anni in cui gli editori hanno goduto di aiuti pubblici, mentre i nostri stipendi sono stati erosi dall’inflazione.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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