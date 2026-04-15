Sciame sismico nelle Alpi Carniche | 25 scosse scuotono l’Udinese

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra la sera di ieri e la mattina di oggi, una serie di venticinque scosse di terremoto si sono verificate nelle Alpi Carniche, interessando la provincia di Udine. Le scosse sono state registrate in rapida successione e hanno coinvolto diverse zone della regione, senza segnalare danni o feriti fino a questo momento. La sequenza sismica ha attirato l’attenzione delle autorità locali e degli esperti geologi.

Una serie di scosse sismiche ha scosso il cuore delle Alpi Carniche tra la sera di ieri, 14 aprile, e la prima mattinata di oggi, 15 aprile, colpendo la provincia di Udine. L’attività tellurica, concentrata in un’area circoscritta vicino a Preone e a sud-ovest di Tolmezzo, ha registrato ben 25 eventi sismici in meno di nove ore, con un picco di magnitudo pari a 2.9 avvenuto intorno alle 01:11 del mattino. Il movimento della crosta terrestre ha avuto inizio alle ore 21:53 di lunedì, dando il via a una sequenza che ha tenuto sveglia gran parte della popolazione locale fino all’alba. I dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia indicano che gli ipocentri si sono mantenuti costanti a profondità comprese tra i 10 e i 13 chilometri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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