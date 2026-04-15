È stato annunciato un nuovo consumabile per il videogioco che permette di migliorare le prestazioni di un giocatore con valutazione complessiva di 88. Questa evoluzione, chiamata SBC Kinetic Boost, si concentra principalmente sull’aumento della precisione balistica. Il punto centrale è l’upgrade a cinque stelle della caratteristica Piede Debole, un elemento che nel contesto attuale del gioco distingue i giocatori di livello medio da quelli di massimo livello.

La particolarità di questa Evoluzione è il focus sulla precisione balistica. Il “pezzo forte” del pacchetto è infatti l’aggiornamento alle 5 stelle di Piede Debole, una caratteristica che nel meta attuale separa i buoni giocatori dai top player assoluti. Dettagli e Scadenza. Durata: 7 giorni.. Premio: 1x Academy Slot EVO (Consumabile per attivare l’Evoluzione).. Obiettivo dell’Evoluzione: Upgrade delle statistiche generali e 5 Piede Debole.. Requisiti della SBC: Investimento mirato. Per ottenere questo potenziamento è richiesta una rosa di valore, riflettendo l’importanza del premio finale (le 5 stelle piede debole sono solitamente riservate a carte costosissime).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - SBC Kinetic Boost: Sblocca il Piede Debole 5 ! Il consumabile per trasformare il tuo talento 88 OVR

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