Sardegna sanità in crisi | il Centrodestra impone un piano rapido

Questa mattina, nell’aula del Consiglio regionale, si sono affrontate le questioni legate alla gestione della sanità in Sardegna. Il dibattito ha visto contrapporsi le proposte del centrodestra e le decisioni della presidente Alessandra Todde, in un clima teso e acceso. La discussione si è concentrata sulla proposta di un piano rapido per affrontare le criticità del settore sanitario nell’isola.

L’aula del Consiglio regionale si è trasformata questa mattina in un campo di battaglia, dove il tema della gestione sanitaria ha messo a confronto diretto le strategie del centrodestra con la guida della presidente Alessandra Todde. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Truzzu, ha aperto i lavori chiedendo un confronto onesto e trasparente, mettendo al centro l’esigenza di comprendere le reali direzioni che la giunta intende intraprendere per risolvere le criticità che colpiscono i cittadini sardi. La mozione che impone un piano d’azione entro trenta giorni. Il fulcro della discussione odierna risiede nella mozione 111, avanzata dalle opposizioni di centrodestra, che punta il dito contro l’attuale gestione del sistema sanitario dell’isola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sardegna, sanità in crisi: il Centrodestra impone un piano rapido Notizie correlate Leggi anche: Sanità regionale: ecco il documento della Lega che mette in crisi il centrodestra Meloni a Palio: il centrodestra si impone, le sinistre polemiche restano in ombra**Le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026** sono ormai un evento di cui parlare. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sanità Sardegna, i numeri della crisi: mancano 495 medici di base; Ospedali in crisi, medici che mancano, territorio abbandonato: il manifesto dei Riformatori per salvare la sanità sarda; Sanità in crisi, la Giunta approva il Piano regionale per alleggerire i Pronto soccorso; Sanità gallurese in crisi, la Cgil conferma lo sciopero dopo l’incontro con la presidente Alessandra Todde - L'Unione Sarda.it. Sanità Sardegna, i numeri della crisi: mancano 495 medici di baseLa sanità territoriale in Sardegna si trova ad affrontare una crisi sempre più evidente. Sono 495 le sedi vacanti per medici di base in tutta l’Isola, un dato che fotografa una carenza strutturale des ... cagliaripad.it A giugno i pronto soccorso della Sardegna rischiano la paralisi: medici gettonisti e telemedicina per evitarlaNon è più un’emergenza passeggera per i Pronto soccorso dell’isola, ma un cedimento strutturale. La fotografia scattata oggi in Commissione Sanità regionale, presieduta da Carla Fundoni (Pd), restitui ... linkoristano.it #Meteo Dopo le #piogge isolate di oggi, da domani, giovedì 16 aprile, si prevede un cielo sereno con temperature massime in aumento, soprattutto nel centro-sud della #Sardegna - facebook.com facebook Scorie nucleari, scatta l’allerta in Sardegna: «Nel giro di un anno il deposito nazionale» x.com