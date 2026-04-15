Sapessi com’è strano innamorarsi del Martini non solo a Milano

Belvedere Vodka ha presentato la mostra Martini Icons, un viaggio fotografico immersivo che esplora l’iconicità seducente di uno dei cocktail più longevi al mondo. La sua essenza più intima e la sua forza simbolica vengono rappresentate dall’obiettivo del celebre mixologist e fotografo Agostino Perrone, Director of Mixology presso il multipremiato Connaught Bar di Londra. Conosciamo tutti Agostino per la sua maestria nella miscelazione. Grande mixologist, maestro riconosciuto. Non tutti, però, lo conoscono come artista e fotografo. Due anime convivono in lui: quella del bartender e quella dell’artista. Due anime che ogni tanto dialogano, ogni tanto si sfidano: «Questa osservazione continua della realtà mi accompagna da sempre.🔗 Leggi su Gqitalia.it

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