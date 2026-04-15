Sanzione disciplinare allontanamento dalle lezioni ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE

È stata annunciata una serie di strutture disposte a ricevere gli studenti coinvolti in sanzioni disciplinari di allontanamento dalle lezioni, con un elenco che varia a seconda delle regioni. La misura è prevista dall'articolo 4, commi 8, 8-bis e 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 8 agosto 2025 n. L'obiettivo è garantire un supporto temporaneo agli studenti interessati.

Sanzioni disciplinari: l' articolo 4, commi 8,8-bis e 8 - ter del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025 n. 134 ha modificato il DPR 24 giugno 1998 n. 249, recante “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. L'articolo Sanzione disciplinare “allontanamento dalle lezioni”, ecco le strutture disposte ad accogliere gli studenti ELENCO per REGIONE.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sanzioni disciplinari: ALLONTANAMENTO degli studenti dalle LEZIONI, elenchi degli enti e delle associazioni idonei per l'accoglienza. Ecco gli AVVISI degli USR (in aggiornamento); ‘Vendetta’ sul muro del Volta: Sono stato io a fare quella scritta. Non era una minaccia, scherzavo; Proprietari di case da avvelenare. Raimo straparla, rischia la cattedra; Valditara sulle occupazioni: sanzioni e risarcimento danni. Contestate quattro ore di assenza, il giudice annulla la sanzione al dipendente comunaleCinque anni di contenzioso per una contestazione limitata a poche ore: il Tribunale del lavoro rileva l’assenza di prove e vizi nel procedimento, annulla il provvedimento e condanna l’ente alle spese ... lecceprima.it Sanzione disciplinare a scuola? Controlla prima il sito web: ecco il motivoAnalizziamo la sanzione disciplinare a scuola e le conseguenze della mancata pubblicazione del codice disciplinare. informazionescuola.it Sanzione disciplinare ingiusta: hai tre strade per contestarla Multa, sospensione, ammonizione: il lavoratore può impugnarle entro precisi termini. Ecco come ... - facebook.com facebook Sanzione disciplinare a scuola Controlla prima il sito web: ecco il motivo x.com