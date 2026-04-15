Sanità nuove misure per i senza dimora | Messina tra le città coinvolte nella sperimentazione

In Italia, sono state avviate nuove iniziative per offrire assistenza sanitaria alle persone senza dimora nelle principali città metropolitane. Tra le città coinvolte in questa sperimentazione ci sono anche quelle con un numero consistente di cittadini senza una residenza stabile. Le misure prevedono l’attivazione di programmi specifici per garantire accesso ai servizi sanitari a chi si trova in condizioni di difficoltà. La sperimentazione mira a testare nuovi modelli di assistenza per questa categoria.

Parte il percorso per l’attivazione di programmi sperimentali dedicati all’assistenza sanitaria delle persone senza fissa dimora nelle principali città metropolitane italiane. Tra queste figura anche Messina, inserita nel piano nazionale insieme ad altri grandi centri come Roma, Milano, Napoli.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Ccnl Sanità, FSI-USAE: “Al via la giostra del rinnovo, ma quasi nessuno si divertirà”: Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del sindacato FSI-ESAE. Prende ufficialmente il via all’Aran, nei prossimi giorni, il confronto per il rinnovo dei contratti della - facebook.com facebook