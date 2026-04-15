San Pietro Vernotico | record da 12.000€ per l’Asta della Bandiera

A San Pietro Vernotico si è conclusa con un’offerta di 12.000 euro l’ultima edizione dell’Asta della Bandiera, evento che si tiene ormai da secoli. La cifra rappresenta un record per questa tradizione che risale al XVI secolo. La manifestazione, molto seguita dalla comunità, ha attirato diversi partecipanti e appassionati, confermando il suo ruolo importante nel patrimonio locale.

Un’offerta straordinaria di 12.000 euro ha segnato la recente edizione dell’Asta della Bandiera a San Pietro Vernotico, consolidando una tradizione che affonda le radici nel XVI secolo. L’imprenditore Giuseppe Mariano è stato il vincitore della gara di generosità, ottenendo il privilegio di custodire il vessillo cittadino davanti al sagrato della chiesa dedicata a San Pietro Apostolo. L’evento, che si è svolto tra le vie del centro partendo da Piazza del Popolo, non rappresenta solo un momento di festa, ma un pilastro dell’identità locale. La ricorrenza commemora infatti la resistenza dei cittadini contro l’invasione delle forze guidate da Solimano nel 1500, occasione in cui la comunità riuscì a respingere l’attacco e a sottrarre proprio la bandiera nemica, trasformandola nel simbolo della propria libertà.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Pietro Vernotico: record da 12.000€ per l’Asta della Bandiera San Pietro Vernotico, Asta della Bandiera da record: aggiudicata a 12mila euroSAN PIETRO VERNOTICO - Ancora una volta, San Pietro Vernotico si stringe attorno alle proprie radici. Leggi anche: San Pietro Vernotico rievoca la storia, torna l’Asta della Bandiera: il programma