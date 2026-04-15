Salvini | Le polemiche sul Remigration Summit? Isteria della sinistra

Il leader di un partito politico ha commentato le recenti polemiche riguardo al Remigration Summit, definendole “isteria della sinistra”. Ha affermato che le discussioni sul tema del razzismo e delle politiche migratorie sono esagerate e strumentali. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del summit o sulle accuse mosse. La vicenda ha suscitato reazioni di varia natura tra gli esponenti politici.

"Tutte le polemiche di queste ore sul Remigration Summit e razzismo sono isteria della sinistra". Lo ha detto oggi il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione del 18 aprile, in corso alla sede del Carroccio di via Bellerio, a Milano. Un'occasione dove il vicepremier ha parlato anche degli altri temi, in particolare le politiche europee e gli attacchi di queste ore di Donald Trump al Papa e a Giorgia Meloni. "La proposta su cui lavoriamo come Lega è quella di ottenere dall'Europa la possibilità di uscire dai vincoli di bilancio imposti da Bruxelles che in questo momento sono insensati, insopportabili e insostenibili con due guerre in corso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salvini: "Le polemiche sul Remigration Summit? Isteria della sinistra" Notizie correlate Forti polemiche tra Lega e Pd sul Remigration Summit. E la Regione non discute il documento delle opposizioniIl consiglio regionale della Lombardia non discute la mozione delle opposizioni con cui si chiedeva al governatore Attilio Fontana di non prendere... Salvini sul Remigration Summit: “Vogliono impedirlo, sono vecchi fascisti”. Majorino: “Politico alla frutta, meme vivente”Milano, 12 aprile 2026 – Il Remigration Summit di sabato prossimo 18 aprile continua a infiammare il dibattito politico milanese. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Matteo Salvini: Ci danno degli xenofobi e razzisti. La sinistra cerca di imbavagliarci; Remigration Summit a Milano: Si valuti se revocare autorizzazione, rischi di ordine pubblico. Lega: deriva antidemocratica; Remigration summit in Duomo, scontro a Milano. La Lega attacca Buscemi (Pd): Fascismo rosso. Bagarre in aula; Remigration Summit a Milano, Salvini chiama i leader sovranisti: Orban resta in dubbio. Salvini: Le polemiche sul Remigration Summit? Isteria della sinistraIl leader della Lega presenta la manifestazione del 18 aprile e smonta le polemiche. Su Trump: Se attacchi il Papa o Meloni sei da condannare, ma vicinanza con gli Usa c'era e rimane ... ilgiornale.it Remigration Summit a Milano, Salvini chiama i leader sovranisti: Orban resta in dubbioSabato 18 aprile in piazza Duomo il raduno promosso dalla Lega e dai Patriots for Europe. Confermati Bardella e Wilders, attese altre adesioni ... affaritaliani.it Remigration summit, in Regione disinnescate le mozioni: evitate le discussioni sull’evento di sabato - facebook.com facebook La Lega e la sfida in Consiglio comunale sul Remigration Summit: “Minacce contro di noi” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com