Salute 4.0 arriva l’orecchio intelligente | isolano i suoni dai rumori di sottofondo

È stato presentato un nuovo dispositivo chiamato “orecchio intelligente”, progettato per isolare i suoni di interesse dai rumori di sottofondo. Questo strumento fa parte di un insieme di tecnologie chiamate Salute 4.0, che includono interfacce avanzate e spesso indossabili, in grado di digitalizzare sensazioni come tatto, temperatura e rugosità. Tali innovazioni trovano applicazioni in ambienti virtuali e durante operazioni a distanza.

Interfacce avanzate, spesso indossabili, che digitalizzano il senso del tatto, consentono di percepire consistenze, temperature e rugosità in ambienti virtuali, durante delicate operazioni a distanza. E poi dispositivi di visualizzazione a sistemi olistici, capaci di replicare la complessità della percezione umana, o infine protesi acustiche capaci di isolare i rumori di sottofondo. Lo sviluppo e l’integrazione dell’ intelligenza artificiale nelle applicazioni o negli strumenti indossabili rendono il confine tra realtà fisica e simulazione sempre più sottile e funzionale alle necessità umane. “Perché l’Ia sia realistica- spiega Stefano...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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