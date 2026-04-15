Salò | Run for Telethon

Il 19 aprile si terrà a Salò la tradizionale corsa podistica denominata Run for Telethon. L'evento coinvolge appassionati di corsa e si svolge sulla distanza stabilita tra le vie della città. La manifestazione, ormai consolidata nel calendario sportivo nazionale, raccoglie fondi per sostenere progetti di ricerca e assistenza legati a Telethon. La partecipazione di runner di ogni età è prevista su un percorso che attraversa il centro storico.

Torna il 19 aprile uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico nazionale: la Salò Run for Telethon. Giunta alla sua 14ª edizione, la 10 km bresciana si conferma una delle gare più ambite, unendo sport e solidarietà nella raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon, impegnata.🔗 Leggi su Bresciatoday.it 1 Hour Elliptical Cardio | 140 BPM EDM Workout Music Playlist Notizie correlate Salò: TEDx Salò - Onde di RotturaC’è un momento preciso in cui un sistema, sottoposto a pressione, smette di essere integro e si incrina. Salò: Salò BotanicaUn tripudio di fiori, piante e allestimenti scenografici in una delle cornici più suggestive del lago di Garda: dal 9 al 12 aprile 2026 torna Salò... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Fondazione Telethon torna a Napoli la Walk of Life a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Salò: Run for TelethonTorna il 19 aprile uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico nazionale: la Salò Run for Telethon. Giunta alla sua 14ª edizione, la 10 km bresciana si conferma una delle gare più ambit ... bresciatoday.it Salò Run for Telethon, il 19 aprile si corre e si fa del beneTorna il prossimo 19 aprile la Salò Run for Telethon, divenuta ormai una delle 10 km più agognate dell’intero panorama nazionale. La sfida bresciana è ... bsnews.it