Sala Baganza | il pranzo degli anziani finanzia le Case Donna

A Sala Baganza, il Comitato anziani del Circolo Ivo Vespini ha organizzato un pranzo per gli anziani che ha raccolto fondi destinati alle Case Donna dell’Unione Pedemontana Parmense. L’evento ha coinvolto la comunità locale, trasformando un momento di socializzazione in un contributo concreto per le strutture di accoglienza dedicate alle donne. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti del circolo.

Il Comitato anziani del Circolo Ivo Vespini di Sala Baganza ha trasformato un evento conviviale in una risorsa economica per le strutture di accoglienza dell'Unione Pedemontana Parmense. Lo scorso 8 marzo, durante un pranzo organizzato dal gruppo, i proventi raccolti sono stati destinati alle Case donna gestite dall'Azienda Pedemontana Sociale, con l'obiettivo di supportare le donne che hanno dovuto abbandonare contesti di violenza insieme ai propri figli e figlie. La consegna ufficiale della so .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sala Baganza: il pranzo degli anziani finanzia le Case Donna Notizie correlate Sala Baganza: una rete “verde e blu” per il benessere della comunitàProgetto tra i venti premiati con un importante finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale... La Regione Toscana finanzia le case editrici indipendenti: al via le domande per i rimborsi fieristiciL'ente territoriale stanzia ventimila euro destinati agli editori diretti verso Torino.