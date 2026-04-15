Le azioni di Saipem hanno perso oltre l’1,5% durante la seduta odierna, scendendo vicino ai minimi del giorno e attestandosi verso la parte bassa del Ftse Mib dopo l’apertura delle contrattazioni. La variazione si è verificata in un contesto di calo del prezzo del greggio, che ha influenzato le quotazioni della società. Gli analisti indicano un possibile ritorno a valori intorno ai 7 euro per azione.

Le azioni di Saipem hanno registrato una flessione superiore all’1,5% durante la sessione odierna, posizionandosi verso il fondo del Ftse Mib dopo l’apertura delle contrattazioni. Questo calo si inserisce in un contesto di pressione sui prezzi del greggio, con i contratti petroliferi con scadenza a maggio 2026 che sono scesi nell’area dei 92 dollari al barile. Nonostante questa volatilità immediata, il titolo engineering ha mostrato una traiettoria di crescita straordinaria nel lungo periodo, accumulando un apprezzamento del 21% nell’ultimo mese e un incremento del 133% se confrontato con i valori dell’anno scorso. La solidità strutturale oltre la volatilità del mercato energetico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saipem crolla col greggio, ma gli esperti puntano ai 7 euro

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