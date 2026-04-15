Il presidente russo ha comunicato che il prodotto interno lordo del paese ha registrato una diminuzione dell’1,8% nei mesi di gennaio e febbraio, segnando due mesi di fila con valori negativi. La notizia arriva mentre le autorità monitorano attentamente l’andamento dell’economia nazionale, che ha mostrato segnali di rallentamento nelle ultime settimane. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora indicato misure precise per fronteggiare questa situazione.

Vladimir Putin ha dichiarato che la crescita economica della Russia è in calo da due mesi consecutivi, con il PIL in contrazione dell’1,8% da gennaio a febbraio. In un incontro con i funzionari a Mosca, il presidente russo ha affermato che l’industria manifatturiera, la produzione industriale e il settore edile hanno subito perdite. Putin ha chiesto spiegazioni dettagliate sul motivo per cui gli indicatori macroeconomici non sono all’altezza delle previsioni del governo e della Banca centrale russa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Russia, Putin lancia l’allarme: “Pil in calo dell’1,8% da 2 mesi consecutivi”

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