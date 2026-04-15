Run For Autism 2026 in 4000 di corsa nella Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace

Nel centro storico di Roma si è svolta l'edizione 2026 di Run For Autism, una corsa organizzata in occasione della Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. Circa 4.000 persone hanno partecipato alla manifestazione, che ha visto atleti di diverse età impegnati su un percorso cittadino. L’evento è stato promosso con lo scopo di sensibilizzare sull’autismo attraverso una corsa collettiva.

Roma – Si è svolta nel centro storico di Roma, in occasione della Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, la 14^ edizione della “Run for Autism International– Memorial Viridiana Rotondi ”, la corsa su strada di 10 e 5 chilometri organizzata dal Progetto Filippide in collaborazione con Opes e l’ASD Lazio Olimpia Runners Team. Una corsa che da quasi tre lustri si pone l’obiettivo di attenzionare la società sulla persona con autismo e che, anno dopo anno ha coinvolto sempre più ragazze e ragazzi con spettro autistico provenienti da tutta Italia e runner solidali che, partecipano correndo insieme ai ragazzi e ai loro istruttori senza guardare alla classifica.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Il cinema per tutti: la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo a Oriocenter con UCI Friendly AutismLa Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo ci invita a riflettere su quanto conti rendere i luoghi di aggregazione spazi realmente... Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo: all'UCI Cinemas di Torino proiezioni autism friendly, le dateLe iniziative si svolgono presso UCI Cinemas Torino Lingotto e Moncalieri, con l’obiettivo di offrire un’esperienza cinematografica accessibile anche... Temi più discussi: Inaugurata a Roma la Run for Autism 2026; FTS Lazio – 14^ edizione della Run for Autism International; Run for Autism, FISDIR al fianco del Progetto Filippide per promuovere inclusione e dignità; Roma corre per l’inclusione: 4.000 partecipanti alla Run for Autism 2026. Autismo: Roma, domani torna la stracittadina Run for Autism. Il sostegno del Forum regionale del Terzo settoreSi svolgerà domenica 12 aprile 2026 a Roma la nuova edizione di Run for Autism, la corsa organizzata dagli amici associati di Progetto Filippide. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Mondia ... agensir.it Run for Autism 2026 Marks 20 Years of Impact and Inclusion in MalaysiaRun for Autism 2026 celebrates 20 years of Early Autism Project Malaysia with a virtual run and charity carnival supporting autism services nationwide. expatgo.com Vibo Valentia, “Io Autentico” alla Run for Autism: il plauso del sindaco Romeo e dell’assessore Scrugli x.com E se ci sono le premiazioni.... Fotoforgo le fotografa sempre ;-) Ufficio Stampa Asgs Italia Run for Autism Laziolimpia Runners Team asd Progetto Filippide Tutte a breve solo su fotoforgo.com #nonfotografiamosolosport #noisiamofotoforgo #maipercaso #copiai - facebook.com facebook