Il futuro di Rugani alla Juventus resta incerto, con la società che valuta le condizioni per il riscatto da parte della Fiorentina. Il difensore ha recentemente riottenuto una maglia da titolare con i viola, ma il suo eventuale trasferimento definitivo dipende da due obiettivi specifici richiesti dal club toscano. La trattativa tra le due parti coinvolge quindi aspetti legati alle prestazioni e alle condizioni contrattuali.

Rugani Juve, futuro in bilico: i due obiettivi necessari per far scattare il riscatto della Fiorentina con cui ha ritrovato la maglia da titolare. La Fiorentina si avvicina sempre più alla salvezza aritmetica in Serie A. Nel recente posticipo disputato allo stadio Franchi contro Maurizio Sarri, Daniele Rugani ha finalmente ritrovato una maglia da titolare in campo. Questa ghiotta occasione dal primo minuto mancava al difensore dalla trasferta di Udine. Il giocatore è sotto contratto valido fino al 2028 con il club bianconero, ma a gennaio è stato ceduto in prestito temporaneo alla formazione viola. Ora la dirigenza guarda con attenzione agli imminenti sviluppi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani Juve, futuro in bilico: le due condizioni necessarie per far scattare il riscatto della Fiorentina

Notizie correlate

Rugani, via dalla Juve a giugno? Il riscatto della Fiorentina arriverà solo in un caso. Le condizionidi Redazione JuventusNews24Rugani potrebbe essere riscattato dalla Fiorentina solo in caso di salvezza.

Rugani Juventus, cosa manca per il riscatto della Fiorentina e le sensazioni sul suo futuro. Ultimissimedi Angelo CiarlettaRugani Juventus, cosa manca per il riscatto della Fiorentina e le sensazioni sul futuro del difensore centrale.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Fiorentina vicina al riscatto di Rugani: quando scatta l'obbligo e quanto incasserà la Juventus; Come sta andando Rugani alla Fiorentina e quanto manca per il suo riscatto dalla Juventus; Rugani, un’altra presenza utile: quanto manca al riscatto e quanto costerebbe; Juventus – Verona in streaming e diretta TV, dove vederla.

Rugani vede il riscatto dalla Fiorentina: cosa manca alla Juve per cederloLa Fiorentina si è avvicinata alla salvezza, sembra fuori dall’incubo e proprio lunedì sera al Franchi, di fronte al vecchio maestro Sarri, Rugani ha ritrovato il posto da titolare che gli mancava dal ... corrieredellosport.it

Lady Rugani, allenamento e nuovi progettiDopo le giornate passate ad Amsterdam con il marito Daniele Rugani, difensore dell'Ajax, Michela Persico è pronta a tornare in Italia e mentre si allena scrive sui social New project. Michela Persic ... corrieredellosport.it

La Juventus spera nell'addio definitivo di Rugani: da cosa dipende il riscatto della Fiorentina Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook

#Rugani via dalla #Juve Le condizioni del riscatto della #Fiorentina x.com