Recentemente sono emerse accuse di aggressione sessuale rivolte a una popstar da parte di un’attrice nota. L’incidente sarebbe avvenuto in una discoteca di Melbourne, secondo quanto dichiarato dalla presunta vittima. Nei giorni scorsi sono state diffuse anche immagini di una coppia famosa in uscita da un evento musicale negli Stati Uniti. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e genera molte discussioni sui social network.

Melbourne (Australia), 15 aprile 2026 – Negli ultimi giorni hanno fatto il giro del mondo le immagini dell’ex premier canadese Justin Trudeau e della popstar Katy Perry in uscita romantica al Coachella. La cantante, però, potrebbe ora ritrovarsi nei guai a causa di un’accusa di aggressione sessuale mossa dall’attrice australiana Ruby Rose. Lo scandalo riguarda una vicenda risalente al 6 agosto 2010, quando le due si trovavano insieme all’interno del nightclub Spice Market di Melbourne. Katy Perry non ha esitato a difendersi negando l’accaduto, con la palla che ora passa ai suoi legali vista la volontà di Ruby Rose di denunciare l’accaduto alle autorità.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ruby Rose accusa Katy Perry: "Mi ha aggredito sessualmente in una discoteca di Melbourne"

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