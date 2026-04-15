I Carabinieri di Caianello sono intervenuti ieri mattina in seguito a un tentativo di furto in un negozio della zona. Un giovane di 21 anni aveva appena rubato uno smartphone e stava cercando di allontanarsi quando è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato sul posto, e l’uomo è stato trasferito in caserma. L’episodio si è verificato intorno alle 10:30.

Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata movimentata quella di ieri 14 aprile 2026 a Caianello, dove l’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere sul nascere un furto ai danni di un esercizio commerciale della zona. Erano da poco passate le 9:30 quando un 21enne, di origine gambiana e residente nel Barese, è entrato in un negozio specializzato nella vendita di dispositivi elettronici a Vairano Scalo, fingendo interesse per l’acquisto di un tablet. Approfittando di un attimo di distrazione del personale, il giovane ha aperto una vetrina espositiva e si è impossessato di uno smartphone del valore di circa 400 euro, nascondendolo rapidamente nei pantaloni prima di allontanarsi a piedi.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ruba smartphone e tenta la fuga: preso poco dopo, manette per un 21enne

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