RSA bancomat per imprenditori | arresti per un piano da 720mila euro

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un imprenditore nel sud Italia, accusato di aver ideato un sistema illecito per sottrarre circa 720 mila euro a strutture socio-sanitarie. L’indagine ha svelato un piano che coinvolgeva vari soggetti e ha evidenziato pratiche fraudolente per ottenere denaro attraverso modalità illecite. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione di risorse pubbliche destinate a servizi sociali.

L’indagine della Guardia di Finanza ha portato oggi all’arresto dell’imprenditore brindisino Michele Schettino, accusato di aver orchestrato un sistema per sottrarre risorse alle residenze socio-sanitarie. L’operazione, disposta dal Tribunale di Lecce, riguarda il fallimento della società G.r.s con sede a Carmiano, che gestiva le strutture di Miggiano e San Donaci, scaturita dopo la dichiarazione di insolvenza avvenuta nel maggio 2021. Il quadro delineato dalla magistratura descrive una condotta volta a svuotare sistematicamente le casse delle RSA per poi acquisire altre realtà imprenditoriali in modo aggressivo. In seguito agli interrogativi preventivi avvenuti lo scorso 9 aprile, il giudice per le indagini preliminari Francesca Mariano ha disposto i domiciliari per l’amministratore di fatto della G.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - RSA, bancomat per imprenditori: arresti per un piano da 720mila euro Notizie correlate Lecce, maxi inchiesta sulle RSA: 720mila euro sottratti ai pazientiI militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce hanno colpito il cuore di un sistema di gestione sanitaria che, dopo il fallimento... Intuos chiude un round da 720mila euro per operatività e sicurezza nell’aviazione non commercialeIl capitale raccolto permetterà all'azienda di completare gli sviluppi tecnologici chiave e iniziare a esplorare il mercato statunitense, dopo...