RSA bancomat per imprenditori | arresti per un piano da 720mila euro

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un imprenditore nel sud Italia, accusato di aver ideato un sistema illecito per sottrarre circa 720 mila euro a strutture socio-sanitarie. L’indagine ha svelato un piano che coinvolgeva vari soggetti e ha evidenziato pratiche fraudolente per ottenere denaro attraverso modalità illecite. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia sulla gestione di risorse pubbliche destinate a servizi sociali.

L’indagine della Guardia di Finanza ha portato oggi all’arresto dell’imprenditore brindisino Michele Schettino, accusato di aver orchestrato un sistema per sottrarre risorse alle residenze socio-sanitarie. L’operazione, disposta dal Tribunale di Lecce, riguarda il fallimento della società G.r.s con sede a Carmiano, che gestiva le strutture di Miggiano e San Donaci, scaturita dopo la dichiarazione di insolvenza avvenuta nel maggio 2021. Il quadro delineato dalla magistratura descrive una condotta volta a svuotare sistematicamente le casse delle RSA per poi acquisire altre realtà imprenditoriali in modo aggressivo. In seguito agli interrogativi preventivi avvenuti lo scorso 9 aprile, il giudice per le indagini preliminari Francesca Mariano ha disposto i domiciliari per l’amministratore di fatto della G.🔗 Leggi su Ameve.eu

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