Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana il Presidente lombardo | Esempio straordinario di talento – Il video

Il Presidente regionale ha commentato il riconoscimento di Arianna Fontana come campionessa, definendola un esempio di grande talento. Ha aggiunto che la federazione intende riprendere il modello adottato, considerato vincente dal Comitato Olimpico Internazionale, e che sarà utilizzato anche nelle prossime Olimpiadi. La notizia è stata diffusa attraverso un video pubblicato dall’agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Milano, 15 aprile 2026 “Si riparte da questo modello che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende utilizzare anche per le prossime Olimpiadi. Vedremo inoltre se sarà possibile far coesistere Olimpiadi e Paralimpiadi nello stesso periodo”. Così il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che insieme all’assessore alla Montagna, Enti locali e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha consegnato alla pluricampionessa olimpica Arianna Fontana la Rosa Camuna, la massima onorificenza regionale, “per aver rappresentato con straordinarie capacità l’eccellenza italiana e lombarda sulle piste di tutto il mondo, distinguendosi come una delle più grandi campionesse della storia dello short track”.🔗 Leggi su Open.online Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana, il Presidente lombardo: Esempio straordinario di talento Notizie correlate Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana, il Presidente lombardo: Esempio straordinario di talento(Agenzia Vista) Milano, 15 aprile 2026 “Si riparte da questo modello che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende... Leggi anche: Regione, Arianna Fontana premiata con la Rosa Camuna Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Rosa Camuna ad Arianna Fontana: la campionessa di short track premiata da Regione Lombardia; Arianna Fontana premiata in Regione: Rosa Camuna nel giorno del suo compleanno; Regione, Arianna Fontana premiata con la Rosa Camuna. Rosa Camuna a campionessa Arianna Fontana, il Presidente lombardo: Esempio straordinario di talentoSi riparte da questo modello che il Comitato Olimpico Internazionale ha considerato vincente e che intende utilizzare anche per le prossime Olimpiadi. Vedremo inoltre se sarà possibile far coesistere ... ilgiornale.it Regione, Arianna Fontana premiata con la Rosa CamunaNeanche a farlo apposta. Nel giorno della candidatura del Nord-Ovest alle Olimpiadi estive del 2036 (o, in alternativa, del ... ilgiorno.it Arianna Fontana ha ricevuto la Rosa Camuna, massimo riconoscimento della Lombardia, nel giorno del suo compleanno. - facebook.com facebook