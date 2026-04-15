Roma cosa fare quando piove? Qualche idea ‘al chiuso’ per godere la Capitale

Quando la pioggia investe Roma, molte persone si chiedono come trascorrere il tempo senza uscire all’aperto. La città offre diverse alternative al chiuso, tra musei, mostre e luoghi culturali che permettono di scoprire la storia e l’arte senza bagnarsi. In questo modo, anche in giornate piovose, è possibile continuare a esplorare la capitale senza rinunciare alle proprie passioni o semplicemente trovare un momento di relax al riparo.

Piove in città e non sai cosa fare? Niente paura, a Roma c’è davvero l’imbarazzo della scelta! Roma museo a cielo aperto: questa è una delle più frequenti accezioni in cui viene presentata la capitale. Una città da vivere fuori, passeggiando tra vie e vicoli, grandi spazi e ville, godendo innanzitutto della cornice architettonica che la città eterna è capace di offrire a qualunque genere di turista. Il sole gioca molto a favore di questa visione della città, ma anche sul fronte mostre Roma regala ai suoi turisti e visitatori una vasta possibilità di scelta, spaziando con facilità dagli avamposti più contemporanei fino ad arrivare ai grandi nomi del passato, alternano arti visive e scultoree, installazioni e “urban”.🔗 Leggi su Funweek.it

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