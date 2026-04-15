Roma 13 arresti per narcotraffico | c' è anche ex boss della Magliana Pernasetti

Da lapresse.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di tredici persone coinvolte in un traffico di droga. Tra i fermati figura anche un ex boss della banda della Magliana. L’azione investigativa ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale attiva nel settore dello stupefacente. Sono state sequestrate sostanze e strumenti utilizzati per il traffico.

Vasta operazione del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Tredici le persone finite in manette tra cui l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, di 75 anni, detto ‘er Palletta’, ora cuoco nel ristorante ‘Oio A Casa Mia’, di proprietà del fratello nel quartiere del Testaccio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Raffaele Pernasetti occupava, nell’organizzazione smantellata, il ruolo di broker e di mediatore per l’acquisto di grosse quantità di cocaina. Il quartier generale dove avvenivano gli incontri con gli affiliati all’associazione, sarebbero avvenuti all’interno del ristorante del fratello al Testaccio.🔗 Leggi su Lapresse.it

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