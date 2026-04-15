Roma 13 arresti per narcotraffico | c' è anche ex boss della Magliana Pernasetti

Nella giornata di oggi, i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di tredici persone coinvolte in un traffico di droga. Tra i fermati figura anche un ex boss della banda della Magliana. L’azione investigativa ha portato alla scoperta di un’organizzazione criminale attiva nel settore dello stupefacente. Sono state sequestrate sostanze e strumenti utilizzati per il traffico.

Vasta operazione del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Tredici le persone finite in manette tra cui l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, di 75 anni, detto ‘er Palletta’, ora cuoco nel ristorante ‘Oio A Casa Mia’, di proprietà del fratello nel quartiere del Testaccio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Raffaele Pernasetti occupava, nell’organizzazione smantellata, il ruolo di broker e di mediatore per l’acquisto di grosse quantità di cocaina. Il quartier generale dove avvenivano gli incontri con gli affiliati all’associazione, sarebbero avvenuti all’interno del ristorante del fratello al Testaccio.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, 13 arresti per narcotraffico: c'è anche ex boss della Magliana Pernasetti Notizie correlate Roma, 13 arresti tra cui ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti, smantellata la batteria del Trullo - VIDEOTorna in carcere Pernasetti, vicino ai Senese Maxi-blitz a Roma che ha portato a 13 arresti tra cui l'ex boss della Banda della Magliana Raffaele... Leggi anche: Roma, maxi blitz: 13 arresti, c’è anche ex banda Magliana Pernasetti Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Narcotraffico, 13 arresti a Roma. C’è anche l’ex boss della Banda della Magliana Pernasetti; Roma, maxi blitz: 13 arresti, c'è nche ex banda Magliana Pernasetti; Droga a Roma, 13 arresti: c'è anche ex della Banda della Magliana; Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana. Banda della Magliana, 13 arresti per narcotraffico: arrestato l'ex boss Raffele Pernasetti. Il blitz all'albaVasta operazione del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Tredici le persone finite in manette tra cui l'ex boss della Banda della Magliana ... leggo.it Roma, 13 arresti per droga: c'è anche ex della Banda della Magliana Raffaele PernasettiTredici arresti dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra gli arrestati, che torna in carcere, c'è anche Raffaele Pernasetti, u ... tg24.sky.it Banda della Magliana, un pentito rivela: “Raffaele Pernasetti parlava con i servizi segreti” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Raffaele Pernasetti, detto 'Er Palletta' della Magliana, torna in carcere, era l'uomo di fiducia di De Pedis. Il 75enne procurava la droga per i narcos che operavano nel quartiere Trullo. E' tra le 13 persone arrestate nell'operazione dei carabinieri oggi a Roma. # - facebook.com facebook