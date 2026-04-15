Rivoluzione Union Berlin | Marie-Louise Eta sfida la storia nel calcio

Marie-Louise Eta è diventata la prima donna a sedersi sulla panchina di una squadra maschile nei cinque principali campionati europei. La sua nomina riguarda la panchina di una squadra di calcio in Germania, dove assume il ruolo di allenatrice principale. La sua nomina rappresenta un cambiamento storico nel panorama calcistico del continente. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla società al termine di una procedura di selezione.

La panchina della Union Berlin riceve un impulso rivoluzionario con l’investitura di Marie-Louise Eta, trentaquattrenne che diventa la prima donna nella storia dei cinque principali campionati europei a guidare una squadra maschile. La decisione del club tedesco arriva in un momento di profonda crisi sportiva dopo il pesante 3-1 subito contro l’Heidenheim, un risultato che ha accelerato le sorti dello staff tecnico precedente. Il clima all’interno della società berlinese è stato segnato dalla necessità di un intervento immediato da parte dell’amministratore delegato Horst Heldt, che ha evidenziato come la situazione richiedesse un cambio di rotta per evitare il peggior scenario possibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

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