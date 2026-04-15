Rivoluzione Juve | blindature e il grande colpo Lewandowski

La Juventus sta attuando un intervento deciso con l’obiettivo di rafforzarsi sia a livello nazionale che europeo. La società ha annunciato investimenti importanti e interventi strutturali per migliorare la squadra e la gestione interna. Tra le operazioni più discusse c’è una trattativa per l’acquisto di un attaccante internazionale, considerato uno dei più forti nel suo ruolo. La strategia sembra orientata a un cambiamento radicale del progetto sportivo.

La Juventus punta a un rilancio radicale per tornare ai vertici del calcio nazionale ed europeo, pianificando investimenti mirati e consolidamenti strutturali. Il club bianconero lavora per blindare i pilastri della squadra e contemporaneamente esplora il mercato per profili di altissimo livello, muovendosi tra la gestione di plusvalenze necessarie e la ricerca di nuovi leader tecnici. Il progetto sportivo guidato da Spalletti ha trovato una prima stabilità grazie al rinnovo contrattuale con l’allenatore. La dirigenza sta ora concentrando le energie sulla protezione dei propri talenti: gli accordi con Kenan Yildiz e Weston McKennie sono già conclusi, mentre si attende l’imminente firma di Manuel Locatelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione Juve: blindature e il grande colpo Lewandowski Notizie correlate Juve-Lewandowski, contatto Zahavi: Comolli studia il colpo “alla Ronaldo”La Juventus irrompe sul dossier Robert Lewandowski, avviando canali diplomatici diretti con l’agente Pini Zahavi per sondare la fattibilità di un... Leggi anche: Calciomercato Juve, si sogna il colpo Lewandowski: contatto con gli agenti Una raccolta di contenuti Juventus, rivoluzione mercato 2026: cessioni, monte ingaggi ridotto e assalto a tre top playerJuventus, rivoluzione mercato 2026: cessioni, monte ingaggi ridotto e assalto a tre top player La Juventus prepara una nuova rivoluzione estiva: obiettivo rifondare la rosa senza appesantire ... tuttojuve.com Juventus, rivoluzione sulle fasce in vista: da Guerreiro a Celik. Le ipotesi per il mercatoLa Juventus prepara una vera e propria rivoluzione sulle corsie laterali in vista della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, il club bianconero è al lavoro per ridisegnare il reparto degli ... tuttomercatoweb.com