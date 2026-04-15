Rivoluzione a Buckingham | il piano di Re Carlo contro lo spreco

A Buckingham Palace, le residenze reali stanno adottando un nuovo approccio nella gestione dei pasti quotidiani. Le tavole di Buckingham Palace e di altre residenze ufficiali stanno subendo una trasformazione significativa, con un focus sulla riduzione degli sprechi alimentari e sull’uso di pratiche più sostenibili. Questa iniziativa si inserisce in un piano più ampio di cambiamenti legati alla sostenibilità ambientale.

Le tavole di Buckingham Palace e delle altre residenze reali stanno vivendo una trasformazione radicale guidata da una filosofia di sostenibilità che impatta direttamente sulla gestione dei menù quotidiani. Carlo ha infatti imposto un cambio di rotta drastico: meno portate servite e un uso sistematico degli avanzi, trasformando la cucina reale in un laboratorio di creatività gastronomica volto a ridurre al minimo ogni spreco alimentare. Questa nuova direzione è stata rivelata da Tom Parker Bowles, chef professionista e critico gastronomico, che avendo frequentato spesso i banchetti reali in quanto figlioccio del sovrano, ha potuto osservare da vicino il lavoro della squadra di cucina.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rivoluzione a Buckingham: il piano di Re Carlo contro lo spreco Notizie correlate Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: proteste in pubblico e a Buckingham PalaceIl sovrano inglese è stato contestato dalla folla per il coinvolgimento del fratello Andrea nello scandalo Epstein. Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: «Cosa stai nascondendo su Andrea?». Le proteste anche a Buckingham PalaceLo scandalo Epstein investe in pieno la famiglia reale, mettendo a dura prova re Carlo.