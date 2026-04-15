Riuso di tessili | ecco gli abiti che rivestono Salerno

A Salerno, alcuni abiti realizzati con tessili riciclati sono stati messi in mostra, dimostrando come materiali considerati scarti possano essere trasformati in capi di abbigliamento. L'iniziativa coinvolge diversi operatori locali che si occupano di riutilizzo e riqualificazione dei tessili, creando un percorso che unisce creatività e sostenibilità. La mostra si propone di sensibilizzare sul riuso dei materiali e sulla riduzione degli sprechi nel settore dell’abbigliamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Ciò che molti considerano ‘scarto’ può diventare valore, creatività, solidarietà. È il messaggio che arriva dagli studenti del Convitto Nazionale e del Galilei?Di Palo, che hanno saputo trasformare abiti dismessi in opere originali, piene di significato. Non solo il valore del Rizzo contro la Fast fashion, ma anche la possibilità attraverso un’asta di beneficenza che si svolgerà al centro sociale sabato con una speciale sfilata di raccogliere fondi che verranno devoluti in beneficenza alla LILCR. Oggi presso la sede di Salerno pulita, la presentazione dell’iniziativa “Ri-Vestiamo Salerno – La moda che non si spreca, ma rinasce”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Riuso di tessili: ecco gli abiti che rivestono Salerno Notizie correlate Centro Mobile di Raccolta e Riuso di Salerno Pulita: appuntamento in piazza Caduti di BresciaFa tappa in piazza Caduti di Brescia, il centro mobile di raccolta e riuso di Salerno Pulita, il 31 gennaio mattina, consentendo ai cittadini di... "Abiti RiBelli" a Villa Niscemi la mostra dove gli abiti da sposa diventano arte, teatro e comunitàDa un dono prezioso e dall'impegno dell'associazione L'arte di crescere e dell'ICS "Sperone - Pertini" nasce "Abiti RiBelli - mostra itinerante", una...