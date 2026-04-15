Riqualificazione piazza Manin cambia la viabilità | ecco la nuova circolazione

Da pisatoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da lunedì 20 aprile, saranno apportate modifiche alla viabilità in via Vecchia di Barbaricina e via Andrea Pisano, in relazione alla riqualificazione di piazza Manin. Questa riorganizzazione prevede anche la ricollocazione delle aree di sosta taxi, con l’obiettivo di migliorare il flusso di traffico e la fruibilità dell’area. Le nuove disposizioni entreranno in vigore contemporaneamente e interesseranno la circolazione locale.

Modifiche alla circolazione a partire da lunedì 20 aprile in via Vecchia di Barbaricina e in via Andrea Pisano, nell'ambito della riorganizzazione della viabilità collegata alla riqualificazione di piazza Manin e alla ricollocazione delle aree di sosta taxi.I provvedimenti In via Vecchia di.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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