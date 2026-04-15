Riqualificazione piazza Manin cambia la viabilità | ecco la nuova circolazione

A partire da lunedì 20 aprile, saranno apportate modifiche alla viabilità in via Vecchia di Barbaricina e via Andrea Pisano, in relazione alla riqualificazione di piazza Manin. Questa riorganizzazione prevede anche la ricollocazione delle aree di sosta taxi, con l’obiettivo di migliorare il flusso di traffico e la fruibilità dell’area. Le nuove disposizioni entreranno in vigore contemporaneamente e interesseranno la circolazione locale.

Modifiche alla circolazione a partire da lunedì 20 aprile in via Vecchia di Barbaricina e in via Andrea Pisano, nell'ambito della riorganizzazione della viabilità collegata alla riqualificazione di piazza Manin e alla ricollocazione delle aree di sosta taxi.I provvedimenti In via Vecchia di.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Cantiere in piazza della Repubblica, ecco le modifiche alla viabilità: come cambia la circolazione stradaleANCONA - I lavori di riqualificazione di piazza della Repubblica rendono necessaria una riorganizzazione temporanea della viabilità nell’area... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Riqualificazione piazza Manin, cambia la viabilità: ecco la nuova circolazione; Pisa, cambia tutto in piazza Manin: le novità in arrivo; Cambia la viabilità dopo i lavoro di riqualificazione; Litorale, Conti ha incontrato i cittadini. Piazza Manin cambia volto. Addio alle bancarelle dal 12 gennaio 2026Il giorno da segnare con il circoletto rosso sul calendario è il 12 gennaio, quando piazza Manin cambierà radicalmente e definitivamente volto. Via le bancarelle e nuovo look per il principale varco d ... lanazione.it Il caso piazza Manin: Occasione storica. Non possiamo perderlaSeguiamo con molto interesse e preoccupazione la vicenda dei bancarellai di piazza Manin. Non contestiamo il provvedimento cautelare con cui il Tar ha sospeso l’ordinanza di sgombero di piazza Manin, ... lanazione.it Nuovi lavori a Piazza Europa tra pavimentazione e arredo urbano. https://www.freepressonline.it/2026/04/15/acireale-piazza-europa-si-rinnova/ #Acireale #PiazzaEuropa #LavoriPubblici #Riqualificazione #Sicilia - facebook.com facebook