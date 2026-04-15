Rinnovo Calhanoglu l’Inter punta a un contratto al ribasso Intanto l’agente propone un altro suo assistito…

L’Inter sta negoziando il rinnovo di contratto con Calhanoglu, con l’obiettivo di proporre condizioni più contenute rispetto al passato. Nel frattempo, l’agente del centrocampista ha presentato un altro suo assistito alla società nerazzurra, senza che siano ancora state rese note eventuali sviluppi o accordi. La trattativa sulla situazione contrattuale di Calhanoglu prosegue, mentre il club valuta anche altre opzioni per il reparto mediano.

Inter News 24 Rinnovo Calhanoglu, il club nerazzurro pensa a un contratto “al ribasso”. Intanto Stipic con un altro giocatore da lui seguito.. Il futuro di Hakan Calhanoglu torna al centro del dibattito mediatico dopo le recenti dichiarazioni del suo procuratore, Gordon Stipic. L’agente ha voluto fare chiarezza, smentendo categoricamente le voci di un accordo imminente con il Galatasaray: «Da regola generale, non commento le voci, ma in questo caso è importante per me chiarire i fatti una volta per tutte. Hakan è felice all’Inter e non ci sono state trattative con il Galatasaray». Le parole di Stipic sembrano avere l’obiettivo tattico di «stanare l’Inter» riguardo alla questione rinnovo, considerando che il contratto del capitano turco scadrà nel giugno 2027.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, l’Inter punta a un contratto “al ribasso”. Intanto l’agente propone un altro suo assistito… Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Si punta al rinnovo di Calhanoglu. Intanto Chivu perde due pedine per il Bodo GlimtMercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i... Ultimissime Inter LIVE: l’agente di Calhanoglu annuncia l’addio. Intanto i nerazzurri raggiungono un nuovo recorddi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calhanoglu, il Galatasaray può attendere: Chivu lo vuole, lui ci pensa e il contratto...; Calhanoglu prenderà in considerazione il rinnovo! Ma l’Inter comprerà sicuramente…; Calha, quando c'è altra musica: ora l'Inter pensa al rinnovo; Un gol che avvicina il rinnovo: Calhanoglu-Inter, la permanenza ora è possibile. Rinnovo Calhanoglu: l’agente si muove concretamente, mossa a sorpresa in arrivoNovità per Calhanoglu: l'agente si muove concretamente, ecco allora cosa sta succedendo con il rinnovo e non solo. spaziointer.it TS - Rinnovo Calhanoglu con cifre al ribasso? Stipic vuole portare a Milano un altro assistito (già individuato)Su Tuttosport, nella pagina dedicata all'Inter, si parla in particolare del futuro di Hakan Calhanoglu, il cui procuratore Gordon Stipic ha parlato ieri riguardo al futuro ... fcinternews.it TS - Rinnovo #Calhanoglu con cifre al ribasso Stipic vuole portare a Milano un altro suo assistito (già individuato) x.com Gazzetta - Hakan Calhanoglu non va più da nessuna parte. Sembrava tutto fatto per il ritorno in Turchia. Invece stop totale: decisione forte di Chivu, che lo ha rimesso al centro di tutto. E ora attenzione: possibile anche il rinnovo. Nel frattempo ad Appiano un s - facebook.com facebook