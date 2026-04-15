Rincaro sigarette e tabacchi | aumenti fino a 50 centesimi a pacchetto

Da oggi entrano in vigore nuovi aumenti sui prezzi di sigarette, sigari e tabacco trinciato, con incrementi fino a 50 centesimi per pacchetto. Questi rincari sono stati stabiliti in base alle misure contenute nella legge di Bilancio approvata di recente. Le variazioni si applicano immediatamente, interessando diversi prodotti del settore del tabacco e delle sigarette.

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Sigarette più care, aumenti di 30 centesimi a pacchetto

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L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha aggiornato il listino dei prezzi delle sigarette. Per i fumatori si tratta dell'ennesimo rincaro sulle 'bionde'. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/sigarette-arriva-quarta-stangata-anno-costeranno-ora-871875.htmlutm_me - facebook.com facebook

Sigarette più care dal 15 aprile: i nuovi listini ufficiali • Dal 15 aprile, rincaro sigarette e liquidi e-cig per l'aumento delle accise in Manovra 2026: fino a 30 centesimi in più a pacchetto. x.com