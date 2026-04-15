Una recente sentenza del Tribunale di Roma ha stabilito l’illegittimità di alcuni aumenti applicati agli abbonamenti Netflix. Di conseguenza, molti utenti stanno cercando informazioni su come richiedere un eventuale rimborso. Sono in corso istruzioni su come procedere, inclusa la redazione di una PEC, per avviare le richieste di restituzione delle somme pagate in più. La decisione della corte ha creato aspettative tra gli abbonati interessati.

Dopo la recente sentenza del Tribunale di Roma che ha dichiarato illegittimi alcuni aumenti degli abbonamenti Netflix, migliaia di utenti stanno cercando di capire come ottenere il rimborso. La decisione, arrivata il 1° aprile 2026, riguarda le modifiche unilaterali dei prezzi applicate tra il 2017 e il 2024, considerate vessatorie e quindi nulle. Si tratta di una novità importante nel panorama dei diritti dei consumatori, perché apre la possibilità di recuperare le somme pagate in più, in alcuni casi anche fino a 500 euro. Non tutti gli utenti possono accedere automaticamente al rimborso. La sentenza riguarda principalmente chi: Sono coinvolti sia gli abbonati attuali sia quelli che hanno disdetto il servizio, purché abbiano pagato i rincari ritenuti illegittimi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Rimborso Netflix 2026, come richiederlo e cosa scrivere nella PEC: novità dall’ultima sentenza

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