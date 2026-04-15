Rifiuti dalla Campania in un terreno famiglia condannata a pagare la bonifica non ci sta | Sentenza lacunosa

Una famiglia ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato dopo la conferma da parte del Tar Puglia della condanna a pagare le spese di bonifica di un terreno interessato nel 2022 da uno sversamento illecito di ecoballe provenienti dalla Campania. La decisione giudiziaria riguarda l’obbligo di coprire i costi di bonifica richiesti dal Comune di Foggia, mentre la famiglia sostiene che la sentenza sia lacunosa e non dia risposte chiare.