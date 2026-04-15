Rifiuti dalla Campania in un terreno famiglia condannata a pagare la bonifica non ci sta | Sentenza lacunosa
Una famiglia ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato dopo la conferma da parte del Tar Puglia della condanna a pagare le spese di bonifica di un terreno interessato nel 2022 da uno sversamento illecito di ecoballe provenienti dalla Campania. La decisione giudiziaria riguarda l’obbligo di coprire i costi di bonifica richiesti dal Comune di Foggia, mentre la famiglia sostiene che la sentenza sia lacunosa e non dia risposte chiare.
Ricorrerà al Consiglio di Stato la famiglia Nardella, pronta a impugnare la decisione del Tar Puglia, che ha confermato l’ingiunzione di pagamento delle spese sostenute dal Comune di Foggia per la bonifica in danno del suo terreno oggetto nel 2022 di uno sversamento illecito di ecoballe.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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