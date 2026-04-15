Le indagini sulla morte della donna e della figlia di quindici anni a Pietracatella si approfondiscono, con nuovi sospettati che si aggiungono alle piste già seguite. Oltre al marito, gli investigatori stanno esaminando altre persone indicate come possibili coinvolti. La procura non ha ancora reso noti dettagli specifici, ma la questione sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media nazionali.

Il giallo di Pietracatella s’infittisce. C’è un dettaglio che potrebbe cambiare tutto, mentre l’Italia si interroga sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara. Ora spunta una verità che ribalta almeno una delle certezze iniziali: Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, “è negativo alla ricina ”. La notizia, anticipata nelle scorse settimane - e rilanciata anche da Il Messaggero - trova conferma ufficiosa. Ma la prudenza resta d’obbligo: la relazione del Centro antiveleni di Pavia non è ancora arrivata sul tavolo del medico legale Pia De Luca e la procura, non a caso, tace. Ma filtrano voci su " nuovi sospettati " in un caso sempre più intricato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ricina, "nuovi sospettati": non solo il marito, verso chi punta l'indagine

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