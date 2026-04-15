Il cast del Concerto del Primo Maggio 2026 si sta definendo con i primi artisti confermati. L’evento si terrà venerdì 1° maggio a Roma, nella storica piazza di Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i nomi annunciati ci sono Riccardo Cocciante e i Litfiba, che si esibiranno di fronte al pubblico presente. La manifestazione si prepara a richiamare diverse migliaia di persone per la musica dal vivo.

Inizia a prendere forma il cast dell’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio con i primi artisti annunciati e attesi venerdì 1° maggio a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano. La lineup è scattata con l’ufficialità dei Litfiba, storica band degli anni ’80 che si riunirà al Concertone con la formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Questo ritorno del gruppo nasce per celebrare i quarant’anni di 17 Re, disco che nel 1986 ha in parte segnato una svolta nel rock italiano e consacrato i Litfiba. Un altro artista che ha confermato la sua presenza è Riccardo Cocciante, atteso prima a Canzonissima su Rai 1 nelle ultime puntate del 18 e 25 aprile.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Riccardo Cocciante e i Litfiba al Concerto del Primo Maggio 2026

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Il Concertone del 1° Maggio accende ancora una volta Piazza San Giovanni in Laterano: svelati i primi nomi. Tra i big già confermati spiccano gli storici Litfiba nella formazione originale e l’intramontabile Riccardo Cocciante, pronti a infiammare la piazza. Nel - facebook.com facebook

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