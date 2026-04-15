Rete idrica Aca | Situazione quasi tornata alla normalità
L'azienda idrica ha dichiarato che la rete idrica nei territori coinvolti dal recente intervento sulla condotta
La situazione della rete idrica è “pressoché tornata alla completa normalità” nei territori interessati dal maxi intervento sulla condotta “Giardino”. Lo rende noto l’Aca in un aggiornamento riportato dall’Ansa.Proseguono intanto i campionamenti per la certificazione della potabilità dell’acqua.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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