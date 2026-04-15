Replay Castelnuovo d’Avane | il progetto di Arkadia per Avane centrale creativa

Un nuovo progetto riguarda l’area di Castelnuovo d’Avane, nel comune di Arezzo. La società Arkadia ha presentato un piano di sviluppo per l’area chiamata Avane centrale creativa. Il progetto è stato annunciato il 15 aprile 2026 e riguarda l’area di Castelnuovo d’Avane. Al momento, non sono stati rivelati dettagli sulla natura delle attività o sui tempi di realizzazione.

Arezzo, 15 aprile 2026 – . Un progetto che rappresenta la convergenza fra le dinamiche del Gioco di Ruolo e gli obiettivi di Arkadia APS. Il progetto “RePlay Castelnuovo d’Avane, un borgo in gioco” rappresenta l’apice di una convergenza profonda tra le dinamiche del Gioco di Ruolo e gli obiettivi pedagogici di Arkadia APS, associazione che da oltre quindici anni promuove l’inclusione e la partecipazione attiva di persone con disabilità intellettiva. L’ispirazione fondamentale di questo percorso nasce dal film “I vo il tardivo ” di Alessandro Benvenuti, girato nel 1995 tra le pietre di Castelnuovo d’Avane, dove il protagonista riusciva a ridare anima e colore al borgo abbandonato attraverso i suoi murales.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Replay Castelnuovo d’Avane: il progetto di Arkadia per Avane centrale creativa Notizie correlate Radici e futuro: il progetto del distretto rurale e bio del Valdarno di sopra per Avane centrale creativaArezzo, 13 aprile 2026 – Il progetto realizzato dal Distretto Rurale e Bio del Valdarno di Sopra, all’interno del più ampio programma culturale di... Replay Castelnuovo . Il progetto di Arkadia ente vincitore del bandoArkadia Onlus rivendica con chiarezza il proprio ruolo all’interno del progetto "Replay Castelnuovo d’Avane – Un borgo in gioco", precisando... Aggiornamenti e contenuti dedicati Replay Castelnuovo d’Avane: il progetto di Arkadia per Avane centrale creativaArezzo, 15 aprile 2026 – Replay Castelnuovo d’Avane: il progetto di Arkadia per Avane centrale creativa. Un progetto che rappresenta la convergenza fra le dinamiche del Gioco di Ruolo e gli obiettivi ... lanazione.it Replay Castelnuovo. Un borgo in giocoDopo il grande successo registrato alla biblioteca di Cavriglia, alla biblioteca di Castelnuovo dei Sabbioni e al circolo di Castelnuovo, il progetto Replay Castelnuovo D’Avane – un Borgo in gioco ... lanazione.it