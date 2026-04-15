Rapine ai concerti in Germania | catturato a Genova lo spagnolo

Le forze dell’ordine italiane hanno arrestato a Genova un uomo di 23 anni, cittadino spagnolo, che era ricercato attraverso un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità tedesche. L’arresto è stato effettuato in relazione a rapine avvenute durante concerti in Germania. Il sospetto è stato preso in custodia e messo a disposizione delle autorità competenti.

Le forze dell’ordine hanno arrestato a Genova un cittadino spagnolo di 23 anni, ricercato tramite un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità tedesche. L’uomo è accusato di aver orchestrato dieci tentate rapine avvenute a maggio 2025 durante un concerto di un rapper a Monaco di Baviera, agendo insieme ad altri quattro complici italiani. Violenza nelle folle e dinamiche del gruppo criminale. Il modus operandi utilizzato dal ventitreenne e dai quattro soggetti italiani coinvolti si è rivelato particolarmente aggressivo. Durante l’evento musicale in Germania, il gruppo ha puntato ai giovani partecipanti al concerto, tentando di strappare con violenza le catenine d’oro portate al collo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rapine ai concerti in Germania: catturato a Genova lo spagnolo Leggi anche: Colpi agli Atm e ai distributori in Austria e Germania, componente della banda catturato nel Ferrarese Leggi anche: Spaccio ed estorsione: latitante catturato in Germania