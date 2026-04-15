Rapinano una ragazza ferma in auto | arrestati quattro giovanissimi due hanno 17 anni

Quattro giovani, tra cui due minorenni, sono stati arrestati dopo aver rapinato una ragazza in un parcheggio di Spoleto. I quattro, armati con una pistola scacciacani, hanno fermato la ragazza mentre era seduta in auto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei sospettati, che sono stati denunciati per rapina. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Spoleto (Perugia), 15 aprile 2026 – Con una pistola scacciacani rapinano una ragazza in un parcheggio, arrestati quattro giovani di cui due minorenni. I fatti sono avvenuti a Spoleto e i carabinieri, su indicazione del gip del tribunale cittadino e del tribunale per i minorenni di Perugia, hanno tratto in arresto quattro ragazzi, tra i 17 e i 19 anni, ritenuti responsabili dei reati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi. I due maggiorenni sono finiti in carcere, i minorenni invece sono agli arresti domiciliari. Le misure preventive sono giunte al termine di un’articolata attività d’indagine condotta dai militari della Compagnia di Spoleto in seguito a una rapina consumata nell’area del parcheggio “San Carlo“, nelle vicinanze dello svincolo sud della città, la notte del 5 febbraio scorso, ai danni di una giovane ternana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapinano una ragazza ferma in auto: arrestati quattro giovanissimi, due hanno 17 anni Leggi anche: Rapinano e terrorizzano una ragazza: arrestati in quattro, il più grande ha 19 anni Bomba "Molotov" contro l'auto del rivale per una ragazza: arrestati due giovaniFabbricazione, detenzione e utilizzo di una bottiglia incendiaria tipo “Molotov”, con l'aggravante di aver messo in serio e concreto pericolo la...