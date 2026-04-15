Ragazzo morto in moto Sarà effettuata l’autopsia

Un giovane di 25 anni è deceduto dopo un incidente in moto avvenuto venerdì mattina a Cadelbosco Sopra, mentre si recava al lavoro. È stato ricoverato in rianimazione a Parma e, dopo tre giorni, il suo corpo è stato sottoposto ad autopsia. La vittima lavorava come tecnico di laboratorio. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo di Andrea Guerard, giovane tecnico di laboratorio deceduto dopo tre giorni di ricovero in rianimazione a Parma in seguito a un incidente in moto avvenuto venerdì mattina a Cadelbosco Sopra, mentre il 25enne era diretto al lavoro. Uno strazio per i genitori Stefano Guerard e Luisa Ferrari, che in questi giorni hanno sempre avuto gli amici accanto a loro, nella speranza di una ripresa del figlio. Ma il destino è stato avverso. E l’altro pomeriggio è sopraggiunto il decesso, con la famiglia che ha autorizzato l’espianto degli organi. Appassionato di calcio e di motori, il giovane lavorava da alcuni anni alla ditta Vetagro di Villa Sesso, come tecnico di laboratorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo morto in moto. Sarà effettuata l’autopsia Borgo Riccio, effettuata l'autopsia sul corpo di Cristopher Gaston OgandoI risultati nei prossimi giorni, saranno essenziali per capire le cause del decesso e ricostruire la dinamica esatta dei fatti Si attendono nei... Omicidio di Molassana: Maria Marchetti sarebbe morta sabato, effettuata l'autopsiaSarebbe morta sabato sera Maria Marchetti, 86 anni, uccisa con undici coltellate secondo quanto ricostruito dagli inquirenti.