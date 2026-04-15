Rafiqueer Boat Project | swap party letture e aperitivo

Sabato 18 ottobre, presso il Circolo Arci Alhambra di Pisa, si terrà un evento dedicato alla raccolta fondi per una nuova flotilla diretta in Palestina. L’appuntamento, che inizia alle 16:30, prevede uno swap party, letture e un aperitivo. Durante l’evento sarà possibile ottenere informazioni sul progetto e contribuire attraverso le attività proposte. L’iniziativa mira a sostenere la partenza della prossima flottiglia e a sensibilizzare i partecipanti sulla causa.

Una nuova Flotilla sta per partire per la Palestina, è attiva una raccolta fondi.Sabato 18 Ottobre dalle 16:30Circolo Arci Alhambra, Via Enrico Fermi 27 (Pisa)L’iniziativa si svolgerà al Circolo Arci Alhambra con un aperitivo di raccolta fondi, durante il quale sarà possibile informarsi sulla.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Swap Party - Il Grande CocomeroSabato 31 gennaio, dalle 17 alle 20, l'associazione “Il Grande Cocomero” presente lo Swap Party in via dei Marsi 77 a San Lorenzo. Leggi anche: Elnos Shopping: Lo Swap Party di Spigo