In una recente dichiarazione, un rappresentante di Racing Bulls ha affermato che il team si trova all'inizio di un percorso di sviluppo con una forte attenzione alla power unit, considerata il punto di forza. Contestualmente, il team principal ha commentato sulla necessità di modificare le qualifiche, affinché risultino più focalizzate sulle capacità del pilota, riducendo l'influenza di altri fattori. Entrambi hanno parlato in vista delle prossime gare, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

I numeri di questo inizio stagione parlano chiaro: la Racing Bulls è partita con il piede giusto, arrivando sempre con una macchina in top 10 e conquistando 14 punti, il doppio rispetto alle prime tre gare del 2025 e soltanto due in meno della Red Bull. Liam Lawson si è dimostrato un pilota solido e Arvid Lindblad, l’unico rookie in pista, ha messo subito in mostra il suo talento. Adesso l’obiettivo del team di Faenza è continuare a spingere. Infatti, sta preparando degli aggiornamenti per il Gran Premio di Miami, in programma il 3 maggio. “La lotta a centro gruppo è molto serrata e gli sviluppi saranno fondamentali”, ha spiegato il pilota britannico in una conferenza stampa online.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Racing Bulls, Lawson: "Siamo all'inizio, l'evoluzione sarà enorme. La power unit è la nostra forza"

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Una raccolta di contenuti

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