Raccolta differenziata richiamo del Comune | cosa va davvero nel sacco del giovedì

Il Comune di Licata e la società incaricata della gestione dei rifiuti hanno diffuso un nuovo richiamo ai cittadini e alle attività commerciali in vista del giovedì, giorno dedicato esclusivamente alla raccolta del secco residuo. L’obiettivo è garantire il corretto conferimento dei rifiuti e rispettare le regole stabilite per il servizio di igiene ambientale. Si invita a prestare attenzione alle indicazioni sulla corretta differenziazione dei materiali.

In vista del giovedì, giornata dedicata esclusivamente alla raccolta del secco residuo, il Comune di Licata e la società Licata Ambiente richiamano cittadini e attività commerciali al rispetto delle regole del servizio di igiene ambientale. Un passaggio ritenuto necessario, alla luce degli errori.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Notizie correlate Raccolta differenziata, Formia sul tetto del Lazio: si conferma Comune ricicloneFormia, 9 febbraio 2026 – Il Comune di Formia si conferma, ancora una volta, tra i Comuni Ricicloni del Lazio. Capsule del caffè nella raccolta differenziata, cosa cambia e da quandoLe capsule monodose di caffè entrano ufficialmente nella raccolta differenziata: dal prossimo 12 agosto cambia il quadro normativo con... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Cumuli di rifiuti in strada: scatta la protesta; Pasquetta tra natura e rifiuti; Va in caserma dopo il raid: noi vittime di cinque stranieri. Spuntano i referti. Come va la raccolta differenziata Marche: la classifica delle province più virtuoseAncona, 13 agosto 2025 — Nel 2024 la raccolta differenziata dei rifiuti nelle Marche segna un balzo in avanti, confermando una tendenza positiva che si traduce in benefici ambientali e risorse ... ilrestodelcarlino.it Rifiuti, si cambia: Obiettivo? Differenziata al 90%Dal sacco al bidoncino rigido per l’indifferenziato: Lazzate cambia la raccolta rifiuti e punta ad aumentare la differenziata. Le novità sono state presentate durante un’affollata assemblea pubblica a ... ilgiorno.it San Martino d’Agri : è attivo anche il servizio di raccolta differenziata di PLASTICA e ALLUMINIO! Si richiede alla cittadinanza di conferire bottiglie, flaconi e lattine, privi di residui ed impurità, nell'apposito cassonetto predisposto e posizionato in via Mercato, - facebook.com facebook