Il Comune ha ricevuto dodici plichi contenenti richieste di intervento dai quartieri della città. Alcune di queste richieste sono già state consegnate, mentre altre sono in arrivo, tutte con l’indicazione delle priorità da affrontare. Tra le problematiche segnalate, spicca il peggioramento della sicurezza stradale, che ha portato a un aumento delle richieste di interventi e migliorie nelle aree interessate.

I dodici plichi delle richieste. Li ammonticchia il Comune con i documenti dei quartieri che stanno pervenendo, alcuni lo sono già, con la segnalazione delle priorità su cui intervenire. Malloppi che si spera non restino carta straccia. Si tratta di opere in buona parte orientate a contrastare l’ insicurezza stradale da più parti segnalata come un’emergenza crescente. "Nei primi mesi di lavoro abbiamo chiesto ai consigli – afferma l’assessore al decentramento Lorenzo Plumari – di individuare le priorità e, attraverso il confronto con assessorati e uffici competenti, ci impegniamo a programmare gli interventi nel corso dei prossimi anni. La realizzabilità delle proposte sarà verificata nella successiva fase istruttoria".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quartieri, la lunga lista delle priorità: "La sicurezza stradale peggiora". Piovono tante richieste di migliorie

Assago, 14enne investito a Milanofiori: indagini per chiarire la dinamica e nuove richieste di sicurezza stradale.Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito sabato sera intorno alle 19:20 nei pressi del centro commerciale Milanofiori ad Assago, in provincia...

La Regione ha speso quasi 11 milioni per la viabilità: “Priorità alla sicurezza stradale”L'assessore regionale Amirante ha sottolineato gli sforzi dell'amministrazione Fedriga per la manutenzione della segnaletica e della pavimentazione...